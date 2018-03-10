Граждан Украины на мове пригласили на выборы президента РФ

Украинским пользователям российской соцсети «ВКонтакте» предложили принять участие в выборах президента РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за блокировки соцсетей на территории «Незалежной», многие украинцы, не желающие отказываться от привычного способа общения, используют российские VPN.

Все пользователи «ВКонтакте» получили предложение скачать приложение «Выборы-2018» и узнать, где находится ближайший избирательный участок. Что характерно, сообщения пришли украинским пользователям на украинском языке.

Но в пресс-службе соцсети утверждают, что рассылали уведомления только пользователям с российскими IP адресами, сообщает телеграмм-канал «Код Дурова».

Напомним, в мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом запретил украинцам пользоваться «Яндексом», Mail.Ru Group и её сервисами, включая «ВКонтакте» и «Одноклассники», и других российских ИТ-компаний.

Украинская аудитория «ВКонтакте» в день объявления о блокировке соцсети в стране достигла 18 миллионов человек. После запрета число украинских пользователей сети резко сократилось, но потом снова пошло вверх. По данным аналитической компании Factum Group, если в январе 2018 года в топ-10 популярных сайтов Украины социальная сеть «ВКонтакте» занимала последнее место, то в феврале поднялась на 4-ую строчку рейтинга. Кстати, на 6 месте оказался «Яндекс», а 8-е место досталось «Одноклассникам».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 10.03.18

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