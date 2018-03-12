В Москве начинаются Дни Крыма

В Москве открывается форум «Дни Крыма», посвященный четвертой годовщине вхождения полуострова в состав России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», деловая программа форума предусматривает конференции по вопросам социально-экономического развития Крыма, туристической сферы, логистики, встречи с предпринимателями, подписание соглашений о сотрудничестве.

Разнообразна и культурная программа: например, сегодня труппа Государственного академического музыкального театра РК покажет спектакль «Троянки», поставленный по одноименной пьесе Еврипида.

Премьера состоялась в Симферополе года назад и была приурочена к третьей годовщине Крымского референдума. Постановщик – греческий режиссер Ангелос Сидератос тогда заявил, что хотел с помощью этого спектакля продемонстрировать всю трагичность осуждающих санкций Европы в отношении России и Крыма.

13 марта в рамках форума «Дни Крыма в Москве» в Центральном театре Российской армии

состоится гала-концерт творческих коллективов РК.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 12.03.18

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