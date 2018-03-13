В Крыму уличили ЕС в политическом невежестве

Власти Крыма раскритиковали позицию Евросоюза по выборам в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам вице-премьера правительства Крыма Дмитрия Полонского, позиция Евросоюза по выборам в республике политически неграмотна. Полонский подчеркнул, что Крым – неотъемлемая часть Российской Федерации, а так как выборы проходят в масштабах всей страны, то заявления о непризнании их результатов на полуострове говорят о том, что представители Евросоюза ставят под сомнение голосование на всей территории России.

«Это, конечно, является, во-первых политически неграмотным и неверным заявлением и крайне опрометчивым в нынешних условиях. Кроме того, демонстрирует абсолютную, если не сказать полную, невежественность тех людей, которые подобные заявления делают», – цитирует РИА «Новости» Полонского.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан прийти на выборы президента России. «Мы впервые будем избирать главу нашего государства. К голосованию на полуострове приковано внимание всего мира. И друзья, и враги понимают, что это голосование за Россию. Каждый голос, отданный за Россию, – это гарантия нашей свободы и безопасности. Это гарантия продолжения тех позитивных преобразований, которые происходят в российском Крыму», – написал на своей странице в Фейсбуке глава республики.

Как сообщал «Новый День», ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский союз не признает итоги выборов президента РФ на территории Крыма. В Киеве грозятся ввести санкции в отношении всех причастных к организации выборов в Крыму. Правда, в чем именно будут заключаться ограничения, не уточняют.

Несмотря на заявление Могерини, за голосованием крымчан 18 марта будут наблюдать десятки международных экспертов, включая депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС – Австрии, Италии, Франции, Чехии, Германии. Собираются мониторить ход голосования на полуострове и представители Норвегии.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.03.18

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