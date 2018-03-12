Порошенко грозит организаторам выборов в Крыму

Европейский союз не признает итоги выборов президента РФ на территории Крыма. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Мы не признаем аннексию Крыма, – сказала она. – Мы продолжаем осуждать нарушения международного права. Мы также не признаем выборы, которые будут проводиться в Крыму».

Президент Украины Петр Порошенко добавил, что введет санкции в отношении всех причастных к организации выборов в Крыму. Правда, в чем именно будут заключаться ограничения, не уточнил.

Ранее глава миссии по наблюдению за президентскими выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Ян Петерсен сообщил, что миссия не может послать своих наблюдателей в Крым, так как члены ОБСЕ не достигли консенсуса в том, что Крым является частью России.

Тем не менее, за голосованием крымчан 18 марта будут наблюдать десятки международных экспертов, включая депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС – Австрии, Италии, Франции, Чехии, Германии. Собираются мониторить ход голосования на полуострове и представители Норвегии.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.03.18

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