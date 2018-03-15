В Киеве затевают провокацию с голосованием крымчан на выборах президента

Крымчан зовут на выборы президента «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам представителя президента Украины в несуществующей АР Крым (базируется в Херсоне) Бориса Бабина, в ходе президентских выборов 2019 года для крымчан откроют избирательные участки. При этом голосовать жители полуострова смогут не только в день выборов, а на протяжении нескольких месяцев. Для этого украинская сторона грозится переписать законодательство.

Бабин утверждает, что свой «выбор» смогут сделать тысячи крымчан, хотя не исключает, что все 2 миллиона жителей полуострова не приедут на Украину, чтобы поставить галочку в бюллетене.

Стоит отметить, что ранее Бабин призывал Украину прекратить пассажирское сообщение с Россией.

Крымские эксперты считают, что представители Киева сознательно провоцируют жителей полуострова. «Это провокация. Не больше того. В этом нет ни политического, ни экономического смысла. Это просто бессильные потуги надавить на сознание крымчан», – рассказал РИА «Новый День» политолог Дмитрий Омельчук.

Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева отмечает, что психически здоровые жители Крыма не станут выбирать украинского президента. «Только озвучили, что за участие в выборах российского президента крымчане должны нести ответственность чуть ли не вплоть до расстрела, а после этого этих же крымчан приглашают принять участие в выборах президента Украины – это политическая шизофрения. Нормальный человек не поедет туда выбирать президента. Крымчанам эти выборы за 23 года надоели, когда вечно приходилось выбирать из двух зол. А если учесть, что там сейчас происходит, то поехать на Украину могут только люди с психическими отклонениями», – заключила эксперт.

Как сообщал «Новый День», Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введет санкции в отношении всех причастных к организации выборов в Крыму. Правда, в чем именно будут заключаться ограничения, не уточнил.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 15.03.18

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