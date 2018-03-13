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Вторник, 13 марта 2018, 15:54 мск

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МИД РФ потребовал, чтобы Украина обеспечила безопасность диппредставительств России

МИД России потребовал, чтобы Украина обеспечила безопасность диппредставительств России во время выборов 18 марта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Москве озабочены намерениями ряда украинских национал-радикальных организаций помещать голосованию в российских дипломатических и консульских учреждениях, расположенных на территории Украины.

«Подобные угрозы, грубо нарушающие обязательства Украины по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, – прямое следствие проводимой киевским режимом русофобской политики, замешанной на откровенном национализме и попустительстве экстремистским формированиям различного толка, – заявили в ведомстве. – Требуем от властей Украины безусловного обеспечения безопасности посольства России в Киеве, российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России».

МИД РФ призвал международные организации и структуры, заинтересованные в цивилизованном и мирном развитии ситуации на Украине, оказать должное влияние на Киев и уберечь его от неадекватных действий, противоречащих общепризнанным нормам и правилам.

«На украинских властях лежит вся ответственность за негативные последствия любых противоправных акций в отношении российских представительств, – подчеркнули в ведомстве. – Российская сторона будет внимательно следить за обстановкой вокруг дипломатических учреждений России и российских граждан в период проведения выборов.

Рассчитываем, что в Киеве предпримут все необходимые меры по своевременному предотвращению возможных провокаций».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 13.03.18

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