В Коктебель придет цивилизация, но не очень скоро

Комитет конкурентной политики Крыма объявил два конкурса, касающихся Коктебеля

Как передает корреспондент РИА «Новый День», излюбленное место отдыха российской художественной интеллигенции, живописный курортный поселок Коктебель до сих пор не имеет ни канализации, ни централизованных очистных сооружений. Пляжные удобства состоят из одного платного туалета на краю набережной и собственно моря.

Между тем, эта территория восточного Крыма должна составить ядро одноименного туристско-рекреационного кластера. Попытки прошлых лет приблизить поселок к стандартам цивилизации терпели крах из-за отсутствия денег и хронического невезения глав его администрации (кто умер неестественной смертью, кто пошел под суд за взятки).

Теперь бюджет Республики Крым, поддержанный субсидией из бюджета Российской Федерации, готов выделить 56 млн рублей на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов». Еще 79 млн предполагается заплатить за выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкция набережной поселка (длиной 1,9 км).

По условиям конкурса, на проектные работы отводится год со дня подписания контракта с его победителем. То есть строительные работы (если будут следующие деньги) начнутся не ранее лета 2019 года.

Напомним, позапрошлым летом забор на Коктебельской набережной, только что сооруженный за счет местных предпринимателей, обвалился, рухнув в речку вместе с тремя прислонившимися к нему прохожими. Медики диагностировали у пострадавших ушибы шейных отделов позвоночника и грудной клетки, а также ушибленные раны верхней части головы.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 13.03.18

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