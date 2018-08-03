Аксенова решили не ждать: набережную Коктебеля передали в собственность РК

Набережная Коктебеля перешла в собственность Республики Крым. Такое решение принял вчера Феодосийский городской совет.

Как уже сообщал «Новый День», глава РК Сергей Аксенов резко раскритиковал феодосийских депутатов и чиновников:

«Считаю необоснованным и абсурдным решение депутатов Феодосийского городского совета, которые, несмотря на моё поручение, тормозят вопрос передачи в собственность Республики Крым участка набережной Коктебеля для её реконструкции в рамках ФЦП. Это решение ставит под угрозу сроки реализации федеральной целевой программы в поселке. Только вдумайтесь: государство выделяет на благоустройство Коктебеля более 4 миллиардов рублей, а на уровне местной власти возникают препятствия и возражения. Это верх цинизма. Видимо, кому-то очень не хочется терять прибыль от незаконных торговых точек, расположенных на набережной», – заявил Аксенов 1 августа и предупредил, что в понедельник лично приедет в Коктебель, чтобы выяснить, кому принадлежат торговые точки на набережной и не имеет ли это отношение к местным властям.

Депутаты не стали ждать премьера и собрали внеочередное заседание. В результате 19 из 22 присутствовавших депутатов проголосовали за передачу земельного участка протяженностью около 2 км республике.

Напомним, в марте текущего года комитет конкурентной политики Крыма объявил конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкция набережной Коктебеля. Контракт был заключен в апреле с московским ООО «Единая строительная компания», снизившим в ходе торгов цену с первоначальных 79 до 75 миллионов 344 тысяч рублей.

По условиям конкурса, на проектные работы отводится год со дня подписания контракта с его победителем. На набережной должны разместиться смотровые площадки, зоны отдыха, включая туалеты, фонтаны, малые архитектурные формы, газоны, павильоны для выставок и торговли, парковки, включая велосипедную. И все это не должно загораживать вид на море.

Коктебель, Варвара Бурлакова

Коктебель. Другие новости 02.08.18

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