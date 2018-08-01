Сергей Аксёнов ушел в отпуск, но может вернуться в любой момент

Глава Крыма ушел на отдых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сергей Аксенов с 1 августа находится двухнедельном отпуске. Исполнять его обязанности в это время будет вице-премьер Юрий Гоцанюк.

При этом глава республики, как и в прошлом году, во время отдыха будет заниматься вопросами, которые не успевает решать в рабочее время.

«Никуда не уезжаю, остаюсь в Крыму, буду держать все важные вопросы на контроле. Уже составил для себя график работы», – написал Аксенов на своей странице в Facebook.

В подтверждении своих слов сегодня глава Крыма резко раскритиковал феодосийских депутатов и чиновников.

«Считаю необоснованным и абсурдным решение депутатов Феодосийского городского совета, которые, несмотря на моё поручение, тормозят вопрос передачи в собственность Республики Крым участка набережной Коктебеля для её реконструкции в рамках ФЦП. Это решение ставит под угрозу сроки реализации федеральной целевой программы в поселке. Только вдумайтесь: государство выделяет на благоустройство Коктебеля более 4 миллиардов рублей, а на уровне местной власти возникают препятствия и возражения. Это верх цинизма. Видимо, кому-то очень не хочется терять прибыль от незаконных торговых точек, расположенных на набережной», – заявил Аксенов.

При этом он не исключил, что может прервать свой отпуск.

«Если ситуация не изменится на этой неделе, я буду вынужден в понедельник выйти из отпуска и лично приехать в Феодосию. Мы определим все незаконные объекты на набережной Коктебеля, выясним, кому эти объекты принадлежат, имеют ли они отношение к местным депутатам, которые саботировали процесс передачи участка в собственность республики, осветим всё в прессе и сделаем оргвыводы», – предупредил Аксенов, напомнив главам администрации и муниципального образования округа о персональной ответственности.

Отметим, что после прошлогоднего отпуска, во время которого Аксенов проинспектировал города и поселки полуострова, последовала целая волна громких отставок и увольнений местных чиновников, которая продолжалась вплоть до конца 2017-го года.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 01.08.18

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