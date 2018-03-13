Росводресурсы: Байкал остается под угрозой

Одна из жемчужин России – озеро Байкал – остается под угрозой: изменить ситуацию с маловодьем в ближайшее время не получится. Об этом заявил ВРИО руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в агентстве надеются, что увеличить запас воды в озере позволит большое количества снега в регионе. Но для полного восстановления уровня Байкала этого не хватит. Особого эффекта не дают и ограничения по расходу воды из водохранилищ.

«Ниже по Ангаре находятся города, водозаборы, промышленные предприятия, которые привязаны к определенным уровням воды реки. При снижении расхода из Байкала уровень воды в реке падает, и стабильное обеспечение промышленных предприятий и населенных пунктов водой не представляется возможным. Поэтому был выведен минимум – 1300 кубометров в секунду в летний период, и 1250 кубометров в секунду в осенне-зимний период», – пояснил Никаноров.

Также глава агентства назвал «толчком к развитию» населенных пунктов региона изменение границ водоохранной зоны Байкала, предложенное правительству РФ.

«Раньше водоохранная зона была очень большой и практически совпадала с границами Байкальской природной территории. Это всех устраивало. Но люди в населенных пунктах, которые находятся внутри этой зоны, жили и работали в условиях постоянного нарушения законов о водоохранных зонах и охране озера Байкал. Они делали все, что делать нельзя. Но ни один населенный пункт не может обходиться без кладбищ и свалок. Изменение границ водоохраной зоны легализует то, что уже существует и снимет социальную напряженность в этих районах», – сообщил Никаноров.

Напомним, жители острова Ольхон, расположенного в границах Байкальской природной территории, пожаловались президенту России Владимиру Путину на то, что не могут пасти скот и охотиться, а также вынуждены пить воду низкого качества. После консультаций с учеными Института географии РАН, Минприроды согласовало новые границы водоохранной зоны Байкала с властями Бурятии и Иркутской области.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 13.03.18

Финны приехали посмотреть на Крым и поработать над отменой санкций. / В Крыму отказались от опреснения морской воды. / Весна в Крыму: дождливо и тепло. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»