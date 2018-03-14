Суд заканчивает рассматривать дело экс-главы Феодосии

Приговор экс-главе администрации Феодосии Дмитрию Щепеткову огласят в конце марта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обвинение просит для бывшего сити-менеджера Феодосии 9 лет лишения свободы в колонии строго режима, а также требует назначить Щепеткову штраф в размере 64 миллионов рублей. По информации РИА «Новости», приговор экс-управленцу будет озвучен 28 или 29 марта.

Напомним, глава феодосийской администрации попал в поле зрения правоохранителей 6 ноября 2015, когда потребовал 300 тысяч долларов у предпринимателя за продление аренды участка площадью в 2 гектара.

21 декабря 2015 года два посредника, действуя по поручению Щепеткова и его заместителя, получили 150 тысяч долларов США для последующей передачи чиновникам. Во время расследования удалось установить, что в 2015 году Щепетков вымогал у бизнесменов 500 тысяч рублей на проведение фестиваля и 250 тысяч в качестве благотворительной помощи ветеранам. Взамен глава администрации пообещал выдать разрешение на ведение коммерческой деятельности на территории Феодосии.

Щепетков обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.

Отметим, что в Следкоме назвали Щепеткова рекордсменом среди крымских взяточников.

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 14.03.18

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