В Харькове испортили памятник соратникам Бандеры

В харьковском Молодежном парке второй раз за неделю разрисовали памятник сторонникам запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне вечером на монументе красной краской нарисовали свастику. В настоящее время сотрудники областного управления Национальной полиции Украины разыскивают авторов «картинки».

Неделю назад, 5 марта, этот же памятник облили красной краской, а месяцем ранее, 14 февраля, на постаменте нарисовали полосы белого и красного цвета. Также были повреждены гранитные плиты.

Украинские националисты и местные власти увидели в этом происшествии «польский след», так как национальный флаг Польши имеет такие же цвета, а сами поляки считают Степана Бандеру и его соратников – нацистскими преступниками.

В начале февраля 2018 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон о введении уголовной ответственности за отрицание преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны. На данный момент местной полиции не удалось разыскать причастных к инцидентам.

Харьков, Оксана Мурзина

Харьков. Другие новости 14.03.18

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