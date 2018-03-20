В Варшаве напротив украинского посольства сожгли портреты Бандеры и Шухевича

Активисты польских националистических движений устроили акцию протеста возле здания украинского посольства в Варшаве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты жгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича, которых в Польше официально признали нацистскими преступниками, и растоптали флаг запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА).

Участники акции назвали ее ответом на антипольские выступления во Львове, прошедшие в начале марта, и потребовали от польских властей жестких шагов в отношении Украины.

«Во Львове было проявление того, чего не должно быть в цивилизованном мире! В этом проявлении украинские шовинисты, украинская карикатура на здоровый национальный лагерь, носили портреты Романа Шухевича. Как будто портреты д-ра Менгеля или высшего командования СС восхвалялись бы в Германии сегодня… Мы спрашиваем у польского правительства, что оно делает сегодня, когда на Украине прославляется культ гитлеровских убийц», – цитируют СМИ главу «Национального движения» Роберта Винницкого.

Как уже сообщал «Новый день», в начале февраля 2018 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон о введении уголовной ответственности за отрицание преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны.

Напомним, 14 марта на памятнике сторонникам Бандеры в харьковском Молодежном парке неизвестные нарисовали полосы белого и красного цвета и повредили гранитные плиты. Украинские националисты и местные власти увидели в этом происшествии «польский след», так как национальный флаг Польши имеет такие же цвета, однако причастных к инциденту так и не нашли.

Варшава, Оксана Мурзина

Варшава. Другие новости 20.03.18

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