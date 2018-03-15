На Украине требуют запретить россиянам голосовать за президента РФ

Украина должна закрыть посольство РФ в Киеве и запретить российские выборы на территории страны. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Самопомощь» Егор Соболев.

Как уже сообщал «Новый День» , 18 марта граждане России, находящие на Украине, смогут принять участие в выборах президента РФ, проголосовав в помещениях российской дипмиссии. Соболев считает, что голосования допустить нельзя.

И предлагает вообще закрыть российское посольство и консульства в «Незалежной».

«Мы давно должны были ввести визы для россиян и закрыть дипломатические учреждения РФ на нашей территории. Потому что это места, из которых открыто работает агентура. Не единственные, но наиболее очевидные», – заявил депутат.

Сам Соболев – русский по национальности, уроженец Сахалина и до 2002 года гражданин РФ, отмечает «Политнавигатор», сейчас он работает на 5 канале, принадлежащем президенту Украины Петру Порошенко.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 15.03.18

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