На Украине требуют запретить россиянам голосовать за президента РФ

Украина должна закрыть посольство РФ в Киеве и запретить российские выборы на территории страны. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Самопомощь» Егор Соболев.
Как уже сообщал «Новый День», 18 марта граждане России, находящие на Украине, смогут принять участие в выборах президента РФ, проголосовав в помещениях российской дипмиссии. Соболев считает, что голосования допустить нельзя.
И предлагает вообще закрыть российское посольство и консульства в «Незалежной».
«Мы давно должны были ввести визы для россиян и закрыть дипломатические учреждения РФ на нашей территории. Потому что это места, из которых открыто работает агентура. Не единственные, но наиболее очевидные», – заявил депутат.
Сам Соболев – русский по национальности, уроженец Сахалина и до 2002 года гражданин РФ, отмечает «Политнавигатор», сейчас он работает на 5 канале, принадлежащем президенту Украины Петру Порошенко.
Киев, Платон Ефимчук
Киев. Другие новости 15.03.18
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