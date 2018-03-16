«Пусть лучше сдохнут»: Украина запретила гуманитарным миссиям помогать Донбассу

Киев не дает разрешение российским гуманитарным миссиям оказывать медицинскую помощь населению Донбасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам члена Общественной палаты РФ, главы «Русской гуманитарной миссии» Евгения Примакова, на востоке Украины свирепствует неуправляемые эпидемии ВИЧ, туберкулеза и гепатита. Количество заболевших в разы превышает допустимые максимумы ВОЗ.

Несмотря на это, Киев не выдает разрешение российским неправительственным организациям работать в регионе. «Мы прорабатывали эту тему, но от нас шарахнулись как от прокаженных. Они не хотят, чтобы российские организации находились там, даже если речь идет о спасении жизней. Подход Киева к людям, которые живут на востоке страны, тем более больным, – пусть они все сдохнут – плевать: меньше «террористов» будет. Я не сгущаю краски. Это чудовищно, и с этим ничего нельзя сделать», – цитирует «Коммерсант» Примакова.

Он отметил, что жителям Донбасса помогает министерство здравоохранения, но этого недостаточно, так как нужна точечная работа с пациентами и их ведение высококлассными специалистами. В настоящее время российская сторона рассматривает вариант, когда гуманитарные миссии смогут вопреки запретам работать напрямую в горячих точках.

Как сообщал «Новый День», не лучше киевский режим относится и к жителям остальных регионов Украины. Так, в разгар эпидемии кори в «Незалежной» решили запретить использовать вакцину «Приорикс», хотя другого аналогичного препарата в стране нет. Напомним, по одним данным на Украине насчитывается более 5 тысяч заболевших корью, по другим – более 6 тысяч. Умерли от данного заболевания шесть человек, среди них два ребенка

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 16.03.18

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