Роспотребнадзор: украинская корь пробралась вглубь Крыма

В Крыму за 3 месяца текущего года подтверждены 5 случаев заболевания корью в новых регионах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в прошлом году вспышки инфекционного заболевания были в Симферополе, Саках и Евпатории, то в этом году к данным регионам присоединялась Ялта, Бахчисарайский и Красногвардейский районы.

По словам главного санитарного врача Крыма Натальи Пеньковской, вирус, выявленный у крымчан, по прогнозу в 2018 году на полуострове не должен был регистрироваться, так как была проведена плановая иммунизация, однако ситуация усложнилась из-за Украины, где корь свирепствует и по сей день.

Пеньковская подчеркивает: из-за миграционных процессов, на полуострове регистрируются завозные случаи заболеваемости корью, поэтому кампания по иммунизации населения Крыма должна быть продолжена.

Отметим, в прошлом году в республике было зафиксировано 16 случаев заболевания. Болеют корью как дети, так и непривитые взрослые.

Как сообщал «Новый День», по одним данным на Украине насчитывается более 5 тысяч заболевших корью, по другим – более 6 тысяч. Умерли от данного заболевания шесть человек, среди них два ребенка.

Медики связывают вспышку инфекционного заболевания на Украине с низким уровнем вакцинации среди детей. По данным ВОЗ, в Европе Украина заняла последнее место по уровню иммунизации. Самый низкий уровень вакцинации в Закарпатье. Но, несмотря на это, в «Незалежной» решили запретить использовать вакцину «Приорикс», хотя другого аналогичного препарата в стране нет.

Стоит напомнить, корь является опасной вирусной инфекцией, которая ежегодно уносит жизни сотен тысяч людей по всему миру. Защититься от нее можно только при помощи прививки. В отличие от многих инфекционных заболеваний, при контакте непривитого с заболевшим человеком, корь развивается в 100% случаев.

Плановая вакцинация проводится среди населения от 1 года до 35 лет (включительно): среди не болевших, не привитых, привитых однократно, не имеющих сведений о прививках против кори. Кроме профилактических прививок бывают экстренные, которые проводятся в первые 72 часа после того, как человек контактировал с больным корью.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 12.04.18

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