Украина на грани туберкулёзной пандемии – признание экс-главы МИД

Реформа в сфере здравоохранения привела к катастрофе с медициной на Украине. Такое мнение выразил бывший глава МИД страны Леонид Кожара.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Кожара считает, что еще пять лет назад отрасль можно было назвать «социально ориентированной». Но из-за ее коммерциализации, даже несложные заболевания стали опасными для жизни украинцев.

«Посмотрите, что происходит сегодня с состоянием здоровья нашего населения. Появились эпидемии, которые еще СССР, давно уже несуществующий, поборол десятки лет назад. Украина – сегодня номер один страна-источник заразы туберкулеза и многих других инфекций, про которые весь цивилизованный мир уже годами ничего не слышал», – рассказал Кожара в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, в стране не хватает вакцин, что приводит к гибели людей из-за ботулизма и других заболеваний.

«До сих пор в конституции написано, что охрана здоровья – это в основном ответственность государства, и это – бесплатная услуга. Реформы, которые проводятся сегодня, противоречат конституции. Потому что мы, не меняя главный закон нашей страны, переводим медицину на «коммерческие рельсы», – убежден экс-глава МИД.

Напомним, Роспотребнадзор периодически сообщает о вспышках различных заболеваний на Украине, предупреждая об этом граждан России, планирующих посетить «Незалежную». Из-за миграционных процессов, завозные случаи заболеваемости регистрируются в том числе в Крыму.

В апреле 2018 года в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о том, что в республике усугубилась ситуация с корью – на Украине слишком низкий уровень вакцинации детей.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 17.09.18

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