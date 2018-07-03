Роспотребнадзор рассказал об угрозе опасной инфекции на Украине

Роспотребнадзор предупредил российских граждан, планирующих поездки на Украину, об угрозе вспышки дифтерии в этой стране.

Надзорное ведомство ссылается на информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой в 2018-2019 годах Украине грозит резкий подъем заболеваемости дифтерией. С начала текущего года на территории Луганской области, находящейся под контролем Украины, зарегистрированы два случая заболевания этой опасной болезнью.

Роспотребнадзор отмечает, что в последние три года на Украине существует острый дефицит вакцины против дифтерии и кори, что «неизбежно приведет к эпидемиологическим осложнениям». Ведомство напомнило, что главной мерой профилактики дифтерии является иммунизация.

Как сообщал «Новый День», в течение недели с 29 мая по 5 июня на Украине заболели корью 1132 человека. Всего с начала года диагноз «корь» поставлен 19249 больным, среди них более 11 тысяч детей. По данным Минздрава Украины, чаще всего заражаются жители Западной Украины, а также Киева и Одесской области. От осложнений скончались 7 детей и четверо взрослых.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.07.18

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