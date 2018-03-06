Украина заразила Крым корью

По Крыму бродит корь из «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с октября прошлого года в республике заболели корью 20 человек, в том числе и два случая зафиксированных в этом году. По словам главного санитарного врача Крыма Натальи Пеньковской, вирус, выявленный у крымчан, аналогичен тому, который циркулирует на территории соседнего государства.

«С учетом миграционных процессов, на полуострове регистрируются завозные случаи заболеваемости корью, что подтверждается результатами лабораторных исследований. Именно этот вирус, который циркулирует на Украине, фиксируется и выделяется у наших заболевших», – цитирует РИА «Новости» Пеньковскую.

В настоящее время в Крыму проводится весь необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий с целью недопущения распространения заболевания. На полуострове проводится плановая вакцинация, а также прививают крымчан, находящихся в группе риска. Как сообщал «Новый День», по одним данным на Украине насчитывается более 5 тысяч заболевших корью, по другим – более 6 тысяч. Умерли от данного заболевания шесть человек, среди них два ребенка. Но, несмотря на это, на Украине решили запретить использовать вакцину «Приорикс», хотя другого аналогичного препарата в стране нет.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 06.03.18

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