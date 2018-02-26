«Пусть хоть все заболеют»: на Украине отказались от пророссийской вакцины

На Украине запретили использовать пророссийскую вакцину, а других подобных препаратов в стране нет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», государственная служба «Незалежной» по лекарственным средствам запретила продажу на территории страны партии вакцины «Приорикс» от кори, паротита и краснухи. Отметим, производителем препарата является итальянская компания «Фидия Фармацеутици С.П.А.», а вот упаковывали «Приорикс» в России. Согласно «табу» «Приорикс» должны изъять из аптек, а также медицинских учреждений и утилизировать.

Между тем, только за последние девять месяцев на Украине заболели корью свыше 6 тысяч человек. Умерли от данного заболевания шесть человек, среди них два ребенка. Ранее для вакцинации использовался индийский препарат, но по информации украинских СМИ, в настоящее время в «Незалежной» есть лишь одна вакцина – «Приорикс». Несмотря на запрет, судя по объявлениям онлайн-аптек приобрести «Приорикс», например, в Киеве по-прежнему можно: вакцина обойдётся украинцам в 300 гривен – около 650 рублей.

Медики связывают вспышку инфекционного заболевания на Украине с низким уровнем вакцинации среди детей. По данным ВОЗ, в Европе Украина заняла последнее место по уровню иммунизации. Самый низкий уровень вакцинации в Закарпатье.

Напомним, корь является опасной вирусной инфекцией, которая ежегодно уносит жизни сотни тысяч людей по всему миру. Защититься от нее можно только при помощи прививки. В отличие от многих инфекционных заболеваний, при контакте непривитого с заболевшим человеком, корь развивается в 100% случаев.

Плановая вакцинация проводится среди населения от 1 года до 35 лет (включительно), не болевших, не привитых, привитых однократно, не имеющих сведений о прививках против кори. Кроме профилактических прививок бывают экстренные, которые проводятся в первые 72 часа после того, как человек контактировал с больным корью.

Врачи призывают ставить прививки, чтобы предотвратить распространение болезни и при первых симптомах обращаться за помощью в медучреждения.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 26.02.18

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