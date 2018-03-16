«Правоверный» крымоненавистник Ислямов сколотил первый капитал на порнопоказах

Организатор блокады Крыма, объявляющий себя лидером крымско-татарского народа, Ленур Ислямов сколотил первый капитал на порнопоказах. Об этом он заявил в эфире интернет-канала «Skrypin».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», строить бизнес Ислямов начал в конце 80-х годов прошлого века, открыв несколько видеосалонов.

«На «смоковницу» все ходили. Это ж вообще, это ж порнуха», – отметил собеседник Ислямова.

«Ну конечно, а что такого, – ответил тот. – Мы выросли на этом. Что тут такого?»

Напомним, ранее беглый коммерсант отчитывал Муфтия и крымский муфтият за то, что духовные лидеры мусульман Крыма обратились к крымско-татарской молодёжи с просьбой не поддаваться на провокационные призывы активистов блокады и не участвовать в незаконных вооружённых формированиях. И даже имел наглость рассказывать общественности о планах Всевышнего.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.03.18

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