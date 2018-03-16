Все в объезд: 18 марта центр Симферополя закроют для транспорта

18 марта в Симферополе перекроют движение автотранспорта из-за праздничных мероприятий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение будет ограничено с 15:00 до 22:30. В частности, проезд для транспорта будет закрыт от перекрестка проспекта Кирова и улицы Гоголя до пересечения проспекта Кирова и улицы Севастопольской, сообщили в пресс-службе администрации города.

Отметим, что 18 марта в рамках празднования Дня воссоединения Крыма с Россией на площади Ленина в Симферополе будет работать ярмарка мастеров-ремесленников, состоится концерт, а также будут проводиться различные конкурсы и флешмобы.

Как сообщал «Новый День», 18 марта общественный транспорт в Симферополе, Керчи, Евпатории, Алуште и Ялте будет ходить бесплатно: соответствующие плакаты разместят на автобусах, троллейбусах и трамваях.

Годовщину воссоединения с Крымом отметят и других регионах России – во многих городах пройдут праздничные концерты и другие торжественные мероприятия.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 16.03.18

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