Крым отмечает IV годовщину воссоединения с Россией

В Крыму и Севастополе отмечают четвертую годовщину со дня проведения референдумов, по итогам которых они вошли в состав России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , 16 марта 2014 года за выход из состава Украины и воссоединение с Россией проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. Сегодня во всех городах полуострова будут организованы праздничные мероприятия.

В здании Госсовета РК откроется фотовыставка «Крым. Все только начинается». На площади перед зданием Совета министров Крыма состоится митинг «Россия – Донбасс. Вместе мы – сила!».

В Феодосии пройдут соревнования по силовому экстриму «Богатырь Крыма – 2018»: будут состязаться сборные Республики Крым и Ростовской области. В Евпатории на Театральной площади организуют флешмоб «Голоса Крыма» в рамках музыкального проекта «Крым. Россия. Навсегда».

В Севастополе запланированы городская молодёжная акция «Вместе навсегда!» и городской праздничный концерт, посвященный 4-й годовщине воссоединения Севастополя и Крыма с Россией.

Завершится день фейерверками в Евпатории и Феодосии.

Большая часть мероприятий запланирована на 18 марта.

А общественный транспорт в Симферополе, Керчи, Евпатории, Алуште и Ялте в этот день будет ходить бесплатно: соответствующие плакаты разместят на автобусах, троллейбусах и трамваях.

Годовщину воссоединения с Крымом отметят и других регионах России – во многих городах пройдут праздничные концерты и другие торжественные мероприятия.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 16.03.18

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