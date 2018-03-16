Ударили чебуреками и самсой: парламентарии Украины с удовольствием отметили годовщину ухода Крыма в Россию

В Верховной Раде Украины в день четвертой годовщины со дня проведения референдума в Крыму решили устроить банкет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в в столовой Рады уважаемых гостей – парламентариев и министров – угощают крымско-татарскими блюдами. Заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко пояснила: «банкет» устраивают в знак солидарности.

«Во всех буфетах парламента презентуется крымско-татарская кухня. Зайдите в буфеты, поддержите эту хорошую инициативу и давайте вместе прикладывать все возможные усилия не только для таких акций солидарности, но и для поддержки крымских татар, украинцев и освобождения Крыма», – заявила Геращенко.

Как сообщал «Новый День», за 4 года, прошедшие после воссоединения Крыма с РФ, украинские политические деятели и общественники бесконечно заявляли, что нашли действенный способ вернуть полуостров – один фантастичнее другого, но кулинарный «бой» еще никто не устраивал.

Напомним, сегодня в Крыму и Севастополе отмечают четвертую годовщину со дня проведения референдумов, по итогам которых они вошли в состав России.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 16.03.18

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