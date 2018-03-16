В Крым приехали делегаты из ЛНР и ДНР

В Крым прибыла делегации из Луганской и Донецкой народных республик.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», гости примут участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию четвертой годовщины со дня проведения крымского референдума и Дня воссоединения полуострова с Россией. Кстати, представители Бахчисарайского района Крыма и Старобешевского района ДНР подписали соглашение об установлении побратимских связей. Теперь побратимы будут развивать культурное, научное и экономическое сотрудничество.
Как сообщал «Новый День», в августе прошлого года Симферополь и Донецк также подписали соглашение об установлении побратимских связей между городами.
Симферополь, Анастасия Зук
Симферополь. Другие новости 16.03.18
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