В Крым приехали делегаты из ЛНР и ДНР

В Крым прибыла делегации из Луганской и Донецкой народных республик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гости примут участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию четвертой годовщины со дня проведения крымского референдума и Дня воссоединения полуострова с Россией. Кстати, представители Бахчисарайского района Крыма и Старобешевского района ДНР подписали соглашение об установлении побратимских связей. Теперь побратимы будут развивать культурное, научное и экономическое сотрудничество.

Как сообщал «Новый День», в августе прошлого года Симферополь и Донецк также подписали соглашение об установлении побратимских связей между городами.

Симферополь, Анастасия Зук

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