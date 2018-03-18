Аксёнов: «Явка будет высокая» – главы Крыма и Севастополя выбрали президента

Глава Крыма Сергей Аксенов пришел на выборы вместе с первыми избирателями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», он проголосовал на выборном участке №238, который располагается в здании художественного училища имени Н.С. Самокиша.

В 9.30 на избирательном участке по месту жительства (образовательный центр «Бухта Казачья») отметился губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Голосование в Крыму проходит на 1206 избирательных участках, которые открылись в 8 утра. Ранее Сергей Аксенов заявил, что ожидает высокой явки на полуострове на выборах президента России.

«Прогнозы – дело неблагодарное, крымчане – люди ответственные. Не хочу никаких прогнозов делать, но явка будет высокая», – уверен глава Крыма, подчеркнувший, что важен каждый голос.

Отметим, что по данным на 9.30 ожидания Аксенова пока подтверждаются. К примеру, в крымской столице на избирательном участке № 230 – КНЭУ за полтора часа после открытия проголосовали 10% от общего числа избирателей, зарегистрированных по данному адресу.

Симферополь, Оксана Мурзина

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