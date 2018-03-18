В Крыму явка избирателей в два с лишним раза выше, чем в российских столицах

За два часа с момента открытия избирательных участков на полуострове проголосовало свыше 13% крымчан, имеющих право голоса.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Севастополе процент пришедших на избирательные участки – 14%.
Основную массу проголосовавших по состоянию на 10 утра, по данным наблюдателей, традиционно составляют пожилые люди. В ближайшие часы ожидается поток основной массы избирателей.
Пока никаких происшествий и нарушений, по словам председателя Избиркома Крыма Михаила Малышева, не зафиксировано.
На 11 часов в Москве и Санкт-Петербурге явка на выборах президента России составила – 5,98% и 4,47%, соответственно.
Отметим, что президентские выборы в России будут признаны при любой явке избирателей. За кресло главы государства борются 8 кандидатов.
Симферополь, Оксана Мурзина
Симферополь. Другие новости 18.03.18
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