Крым и Севастополь демонстрируют высокую явку на выборах

К полудню в Крыму на избирательные участки пришли более трети избирателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным системы ГАС «Выборы» за четыре часа с момента начала голосования своего кандидата в президенты России выбрали 33,81% крымчан. В Севастополе – 35,01.

Показатели субъектов-«новичков» близки к лидирующим регионам России.

В Санкт-Петербурге, явка избирателей на 12.00 составляет 16,24%. В Москве – 18,14%.

На федеральных выборах в Госдуму в 2016 году к этому часу явка в Севастополе составила 20,24%, в Крыму – 21,69%.

Ранее высокую явку на полуострове спрогнозировал глава Крыма Сергей Аксенов.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 18.03.18

На Украине обостряется обстановка вокруг российских избирательных участков. / В Крыму явка избирателей в два с лишним раза выше, чем в российских столицах. / Порошенко с нацистами препятствуют выборам президента РФ на Украине – ОБСЕ умыла руки. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»