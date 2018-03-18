Крым и Севастополь демонстрируют высокую явку на выборах

К полудню в Крыму на избирательные участки пришли более трети избирателей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным системы ГАС «Выборы» за четыре часа с момента начала голосования своего кандидата в президенты России выбрали 33,81% крымчан. В Севастополе – 35,01.
Показатели субъектов-«новичков» близки к лидирующим регионам России.
В Санкт-Петербурге, явка избирателей на 12.00 составляет 16,24%. В Москве – 18,14%.
На федеральных выборах в Госдуму в 2016 году к этому часу явка в Севастополе составила 20,24%, в Крыму – 21,69%.
Ранее высокую явку на полуострове спрогнозировал глава Крыма Сергей Аксенов.
Симферополь, Оксана Мурзина
Симферополь. Другие новости 18.03.18
На Украине обостряется обстановка вокруг российских избирательных участков. / В Крыму явка избирателей в два с лишним раза выше, чем в российских столицах. / Порошенко с нацистами препятствуют выборам президента РФ на Украине – ОБСЕ умыла руки. Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»