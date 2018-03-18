Украину заподозрили в телефонном минировании крымских избирательных участков

Председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев допустил участие украинских телефонных террористов в «минировании» шести избирательных участков в республике.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил местным журналистам.

«Было уже шесть звонков о якобы минировании участков. Началось всё с Армянска, два сообщения в городе Саки и три в Симферополе. Ни на одном из участков работа не прекращалась, они были обследованы правоохранителями, ничего подозрительного обнаружено не было», – рассказал Малышев и добавил, что «несмотря на то, что IP-адрес выходит швейцарский, фактически он мог быть совершён откуда угодно, в том числе и из Украины».

Крым. Другие новости 18.03.18

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