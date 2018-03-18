Беспечную Ялту разморило: избиратели не торопятся на участки

Жители Ялты не спешат на избирательные участки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», к полудню в туристической столице Крыма проголосовало всего 25,21% горожан, в то время как общая явка на полуострове составила 33,81%.
В отстающих также Железнодорожный (29,51%) и Центральный (31,19%) районы Симферополя.
Самые активные крымчане живут в Судаке, Раздольненском районе и Алуште. По данным на 12.00 к урнам для голосования пришли 41,42%, 40,37% и 39,22% избирателей соответственно.
Ялта, Оксана Мурзина
Ялта. Другие новости 18.03.18
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