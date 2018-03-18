К 15 часам Крым и Севастополь остаются в числе регионов-лидеров по явке избирателей

В Крыму уже проголосовало больше половины жителей, имеющих право голоса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным на 15.00 явка на полуострове составила 54,76%.

Активнее всего голосуют в Армянке – 61,54%, Раздольненском районе – 60,32% и Судаке – 59,70%.

Ялта по-прежнему остается в аутсайдерах – 47,77%. Чуть больше крымчан сделали свой выбор в Белогорске – 48,31%, Кировском районе – 49,38% и Бахчисарае -49,94%.

В Севастополе на 15.00 проголосовали 55,08% избирателей.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 18.03.18

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