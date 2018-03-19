На выборах в Севастополе из пределов статпогрешности вышли 3 кандидата

В Севастополе подвели предварительные итоги голосования на выборах президента России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , явка избирателей в Севастополе составила 72%.

По данным городской избирательной комиссии на 3 часа 40 минут 19 марта, за Владимира Путина проголосовали 218 тысяч 303 севастопольца или 90,19% принявших участие в выборах.

На втором месте Павел Грудинин, набравший 3,59%, на третьем – Владимир Жириновский – 2,89%.

Ксения Собчак получила 1,27% голосов. Остальные кандидаты не вышли за пределы 0,5%: результат Сергея Бабурина – 0,24%, Максима Сурайкина – 0,24%, Бориса Титова – 0,37%, Григория Явлинского – 0,37%.

Севастополь, Варвара Бурлакова

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