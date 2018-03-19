Жириновский назвал возмутительным «позором» итоги голосования крымчан и севастопольцев

Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский традиционно недоволен результатами на выборах главы российского государства. Прежде всего – своими.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одиозный политик, занявший третье место по итогам президентской гонки, заявил, что кандидаты поставлены в неравные условия, а по всей стране фиксировались нарушения, связанные «с вбросами избирательных бюллетеней».

При этом больше всего Жириновского возмутил проигрыш кандидату от КПРФ Павлу Грудинину в Крыму.

«Меня Крым возмутил и Севастополь. Они проголосовали за меня меньше, чем за Грудинина, вот это позор», – цитируют лидера ЛДПР российские СМИ.

Отметим, что по предварительным итогам Жириновский получил 1,91% и 2,9% голосов крымчан и севастопольцев соответственно. Его главного конкурента захотели видеть на посту президента России 2,23% жителей Крыма и 3,59% севастопольцев.

За действующего президента Владимира Путина проголосовали 92,15% крымчан и 90,19% жителей Севастополя.

Всего к урнам для голосования пришли 1 миллион 79 тысяч 531 житель полуострова (71,47%) и более 240 тысяч севастопольцев (71,44%).

Москва, Оксана Мурзина

Москва. Другие новости 19.03.18

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