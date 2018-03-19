Депутат Госдумы от Севастополя: Проценты, полученные Собчак и Явлинским в Крыму, говорят об устоявшейся демократии в России

Поддержка, которую смогли получить кандидаты в президенты Ксения Собчак и Григорий Явлинский в Крыму, свидетельствует об устоявшейся демократии в России. Об этом РИА «Новый День» заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Напомним, Собчак и Явлинского, заявляющих, что Крым является украинской территорией, поддержали 22 тысячи человек, или чуть более 2% от всех крымских избирателей: Собчак получила 1,64% голосов, Явлинский – 0,48%.

«Запад постоянно попрекает нас какой-то неправильной избирательной системой, каким-то контролем за голосованием. В отношении Крыма мы вообще слышим о том, что тут голосуют якобы под дулами автоматов. Всем этим людям нужно показать эти цифры – у нас каждый голосует по своей воле и политическим пристрастиям. Другой вопрос, что конкурентов у Владимира Путина в Севастополе и Крыму не было и не будет», – рассказал депутат.

Как уже сообщал «Новый День», в ходе предвыборной кампании, Собчак неоднократно ставила под сомнение законность референдума 2014 года, чем вызвала возмущение жителей Крыма и Севастополя. Тем не менее, ее антироссийские заявления не только не стали поводом для проведения в ее отношении разбирательств с участием силовых структур, но и не повлияли на ее участие в выборах в качестве одного из кандидатов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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