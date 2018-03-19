22 тысячи крымчан разделяют позицию Собчак и Явлинского о принадлежности полуострова Украине. Такой вывод можно сделать из предварительных итогов голосования на выборах президента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , явка избирателей в Республике Крым составила 71,4%.

По данным избирательной комиссии РК на 5 часов 28 минут 19 марта, за Владимира Путина проголосовали 976 тысяч 92 человека или 92,13% принявших участие в выборах.

Результаты остальных претендентов колеблются в пределах статистической погрешности.

Так, Павел Грудинин набрал 2, 21%, Владимир Жириновский – 1,82%, Борис Титов – 0,26%, Максим Сурайкин – 0,21%, Сергей Бабурин – 0,19%.

Ксения Собчак, считающая, что Крым принадлежит Украине, получила 1,64% голосов (17 тысяч 380 человек). Придерживающегося аналогичной позиции Григория Явлинского поддержали 5 тысяч 48 человек или 0,48% крымских избирателей. Наибольшее число голосов Собчак и Явлинский набрали в Бахчисарайском, Джанкойском и Кировском районах.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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