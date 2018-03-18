Явка на президентских выборах в Крыму не дотягивает до значений референдума 2014

К 18.00 в Крыму свой выбор сделали 63,43% избирателей, в Севастополе – 64,62%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», результат полуострова лучше, чем у многих других российских регионов, включая Москву – 51,57% и Санкт-Петербург -55,35%, и выше общероссийских показателей – 60,19%.

Однако в этот раз на избирательные участки приходит меньше крымчан и севастопольцев, чем во время проведения мартовского референдума 2014 года, с которым многие сравнивают президентские выборы. Напомним, что тогда по состоянию на 18.00 явка в Севастополе составила 83,5%, в Крыму-73,4%.

Комментируя ход выборов на полуострове, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что многие крымчане и севастопольцы сегодня находятся в других российских регионах по работе или на учебе и не могут проголосовать на родине. Тем не менее, Цеков уверен, что они обязательно придут на избирательные участки по месту пребывания и тем самым обеспечат хорошую явку другим субъектам РФ.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 18.03.18

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