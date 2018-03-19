Крым и Севастополь вошли в пятерку регионов, где Владимир Путин получил более 90% голосов

Крым и Севастополь вошли в пятерку регионов, где Владимир Путин получил на выборах президента более 90% голосов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», наибольшую поддержку Путин получил в Кабардино-Балкарии – 93,47%. В Тыве результат составил 91,98%.
В Республике Крым за Владимира Путина проголосовали 92,13% принявших участие в выборах, в Севастополе – 90,19%.
В пятерку входит Дагестан с результатом 91,08%.
В целом по России Владимир Путин, согласно данным обработки 99,51% бюллетеней, набрал 76,65% голосов.
Сиvферополь, Варвара Бурлакова
Сиvферополь. Другие новости 18.03.18
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