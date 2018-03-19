Крым и Севастополь вошли в пятерку регионов, где Владимир Путин получил более 90% голосов

Крым и Севастополь вошли в пятерку регионов, где Владимир Путин получил на выборах президента более 90% голосов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , н аибольшую поддержку Путин получил в Кабардино-Балкарии – 93,47%. В Тыве результат составил 91,98%.

В Республике Крым за Владимира Путина проголосовали 92,13% принявших участие в выборах, в Севастополе – 90,19%.

В пятерку входит Дагестан с результатом 91,08%.

В целом по России Владимир Путин, согласно данным обработки 99,51% бюллетеней, набрал 76,65% голосов.

Сиvферополь, Варвара Бурлакова

Сиvферополь. Другие новости 18.03.18

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