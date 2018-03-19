На Украине собираются объявить Путина незаконным президентом

На Украине не намерены признавать победу Владимира Путина на президентских выборах в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в парламент «Незалежной» внесли на рассмотрение проект постановления о «незаконности» выборов в РФ и их итогов.

«Я предполагаю, что закон о безопасности органов государственной власти и постановление относительно так называемых выборов президента России мы рассмотрим на этой неделе, возможно даже во вторник», – цитируют украинские СМИ спикера Рады Андрея Парубия.

По словам Парубия, он будет рекомендовать депутатам включить этот проект постановления в повестку дня сессии. В случае его принятия, Украина официально будет считать выборы президента России «нелегитимными», также как и их результаты, правовые последствия и документы, подписанные избранным президентом.

Напомним, по предварительным данным, на президентских выборах в России победил Владимир Путин. В Крыму его поддержали более 90% избирателей. Между тем, президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение, назвав выборы «фарсом», и поблагодарил крымчан, которые не пришли на избирательные участки. По мнению Порошенко, таким образом, они якобы дали понять, что согласны с утверждением «Крым – это Украина». В то же время, глава республики Сергей Аксенов предложил президенту «Незалежной» не лезть в чужие дела и заниматься проблемами своей страны.

Киев, Леонид Маковецкий

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