«Не лезь в чужие дела…» В Крыму ответили на угрозы Порошенко

На Украине грозятся составить списки крымчан, выбиравших президента России в Крыму. Об этом заявил президент «Незалежной» Петр Порошенко. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Порошенко сообщил, что список жителей республики, которые организовывали либо же принимали участие в выборах, будет составлен в ближайшее время.

Отметим, МИД Украины передал Европейскому союзу список лиц, которые были причастны к организации выборов в республике. Правда, в нем числятся данные лишь 140 человек.

Не забыл Порошенко и о крымчанах, проигнорировавших выборы, заявив, что их «молчаливый протест – это лучшее подтверждение того, что Крым это Украина».

Однако глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал президенту «Незалежной» не обольщаться и заниматься проблемами своих граждан.

«Порошенко пришел к власти на волне государственного переворота и гражданской войны. Он виновен в убийствах десятков тысяч людей, в организации блокад Крыма, его рейтинг стремится к нулю. Не ему рассуждать о наших выборах и правах человека, – заявил Аксенов. – Свое отношение к нынешнему украинскому режиму жители нашего полуострова выразили еще четыре года назад, прогнав Порошенко со своей земли пинками. Его хозяева в такой ситуации посоветовали бы ему «отойти и заткнуться». Крымчан, как люди более образованные и воспитанные, рекомендуют просто не лезть в чужие дела и заниматься проблемами своей страны».

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 19.03.18

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