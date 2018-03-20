Дешево и рискованно: туристам предлагают спуститься в пещеру глубиной 80 метров, страховка в стоимость не включена

Туристам в Крыму предлагают экстремальное во всех смыслах развлечение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одно из крымских туристических агентств решило организовать необычное путешествие – всех желающих зовут оценить невероятные природные красоты пещеры Вялова на горе Чатыр-Даг. Для этого участникам экстрим-тура придется спуститься на 80 метров под землю. А до этого туристам обещают незабываемую поездку по бездорожью на джипах до Вяловского леса, который, к слову, является частью Крымского природного заповедника.

По словам организаторов, для участия в приключении не требуется особых навыков, так как спуск в эту пещерную систему достаточно лёгкий – 16-метровый вертикальный колодец, а далее «горизонталка», то есть основная задача – преодолеть эти метры (по словам крымских спелеологов, после вертикального входа идет наклон по углом 50-60 градусов, прохождение которого требует снаряжения).

Как рассказали РИА «Новый День» организаторы поездки, запланировано два выезда. Во время первого будет провешена классическая навеска (две веревки), во второй день – SRT-навеска (одна веревка с промежуточными точками страховок (спитами) и «классика»). Участникам предстоит научиться работать с несколькими приспособлениями для спуска и подъема (решетка, кроль и жумар), для этого предусмотрен краткий инструктаж. Организаторы уверены, что сложностей не возникнет.

Отметим, что страховка в стоимость тура (2 тысячи рублей с человека) не входит, ее можно оформить за отдельную плату. В базовый пакет включены трансфер из Алушты и обратно, аренда снаряжения и работа инструкторов. В турагентстве заверили, что с туристами будут работать «компетентные спелеологи».

Однако сами спелеологи с сомнением относятся к подобной затее. Согласно топосъемке пещеры Вялова, участникам спуска придется преодолеть по навеске более 28 метров. Тем, кто будет использовать SRT-технику, нужно пройти 3 промежуточные точки страховки, а это значит, что они должны, помня о технике безопасности, трижды правильно выстегнуть и снова встегнуть в веревку страховочные устройства, не считая начала спуска и подъема из пещеры. С непривычки это может вызвать сложности. По мнению профессионалов, для работы с таким снаряжением нужен определенный навык и уверенность в своих действиях, в том числе психологическая. Кроме того, рядом обязательно должны быть профессионалы.

«При хорошем уровне подготовке инструкторов можно все безопасно организовать – на каждой перестежке стоит инструктор с верхней страховкой, который все контролирует. Но я сомневаюсь, что такого уровня спелеологи будут заниматься подобными делами», – сказал РИА «Новый День» председатель Совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

По его словам, еще существует ряд вопросов к организаторам подобных «экскурсий»: «Первая проблема – заповедник. Все эти группы игнорируют заповедный статус и, соответственно, не регистрируются в МЧС. Вторая проблема – экологическая. Человек находясь в экстремальной ситуации мало заботится об экологии пещер», – отметил спелеолог, добавив, что в настоящее время в Российском союзе спелеологов идет обсуждение «вопроса сертификации инструкторов и соблюдение морально-этических принципов поведения в пещерах,в особенности для подобного рода экскурсоводов».

«В Крыму эта беда еще не такая актуальная. В Краснодарском крае подобные безобразия приобрели колоссальный масштаб», – резюмировал спелеолог.

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Симферополь, Галия Шакирова

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