Выборы в Крыму признаны действительными, Евросоюз не согласен

Евросоюз не признал проведение выборов президента РФ в Крыму. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Европейской службы внешних связей (EEAS) – внешнеполитического ведомства Евросоюза Майя Косьянчич.

«Согласно предварительным выводам международно признанной миссии ОБСЕ / БДИПЧ по наблюдению за выборами (МНВ), выборы проводились в чрезмерно контролируемой правовой и политической среде, отмеченной продолжающимся давлением на критические голоса», – говорится в официальном вердикте EEAS.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , МНВ ОБСЕ / БДИПЧ, по словам Косьянчич, зафиксировала ряд нарушений: «ограничения на свободу собраний, ассоциаций и выражения мнений, а также на регистрацию кандидатов, что сузило пространство для политического участия и привело к отсутствию подлинной конкуренции». «В целом, МНВ ОБСЕ/БДИПЧ признала, что выборы были проведены эффективно и открыто Центральной избирательной комиссией и в тот же день были проведены организованно, несмотря на недостатки, связанные с тайной голосования и прозрачностью подсчета голосов, – подчеркивается в заявлении. – Мы ожидаем, что Россия рассмотрит нарушения и недостатки, о которых сообщила МНВ ОБСЕ/БДИПЧ, поскольку они противоречат обязательствам России в рамках ОБСЕ и другим международным обязательствам».

Что же касается Крыма, то здесь реакция EEAS вполне ожидаема:

«Европейский Союз не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией и поэтому не признает проведения выборов на Крымском полуострове. Наблюдатели ОБСЕ / БДИПЧ не осуществляли никакой деятельности на этих незаконно аннексированных территориях, участие дипломатов государств-членов ЕС в наблюдательной деятельности в рамках МНВ ОБСЕ / БДИПЧ также ограничивалось признанной территорией Российской Федерации», – говорится в официальном заявлении EEAS.

Тем временем, избирательная комиссия Республики Крым единогласно утвердила протокол об установлении итогов голосования на выборах президента 18 марта 2018 года.

Согласно официальным данным, в голосовании приняли участие 1 миллион 79 тысяч 531 житель республики или 71,55% от обладающих правом голоса.

Владимир Путин набрал 994 тысячи 569 голосов (92,15%), Павел Грудинин – 23 тысячи 773 (2,2%), Владимир Жириновский – 19 тысяч 506 (1,8%), Ксения Собчак – 17 тысяч 764 (1,65%).

Результат Григория Явлинского – 5,138 тысячи голосов (0,48%), Бориса Титова – 2,785 тысячи голосов (0,26%) Максима Сурайкина – 2,267 тысячи голосов (0,21%), Сергея Бабурина – 2 тысячи 98 голосов (0,19%).

«Выборы признаны действительными», – заявил глава избирательной комиссии РК Михаил Малышев.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 20.03.18

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