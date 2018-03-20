Депутат бундестага: Крымчане подтвердили свой выбор быть с Россией

Итоги голосования на выборах президента России в Крыму доказали, что решение о воссоединении полуострова с РФ было принято осознанно и самими крымчанами. Об этом заявил депутат бундестага, представитель крупнейшей парламентской оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Ульрих Ейме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ейме работал на выборах в Крыму в качестве иностранного наблюдателя. Он отметил хорошую организацию процесса голосования, четкое соблюдение правил агитации: «Небольшие шероховатости присутствовали, но они никак не повлияли ни на процесс, ни на сам результат голосования», – заявил Ейме.

Он подчеркнул: ход и итоги голосования развеяли все сомнения по вопросу возвращения Крыма в состав России: «У меня была возможность коротко пообщаться с избирателями. И эти диалоги убедили меня в том, что сами крымчане не сомневаются в своем выборе, сделанном четыре года назад, – цитируют Ейме «Известия». – Результатом, с которым в Крыму победил Владимир Путин, люди показали свою приверженность России. Более того, многие заверили меня, что если бы в 2018 году референдум прошел снова, они бы проголосовали точно так же».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 20.03.18

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