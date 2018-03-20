Непокорные индейцы vs перцы с материка: в Севастополе заговорили о кадровых чистках

В Севастополе заговорили о грядущих кадровых перестановках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу после выборов президента РФ появилась информация о готовящихся отставках в городском правительстве.

Так, по неофициальным данным, в ближайшее время от занимаемых должностей могут быть освобождены вице-губернатор Вячеслав Гладков, курирующий внутреннюю политику и отвечающий за связь с общественными организациями, глава департамента капитального строительства Михаил Демиденко и руководитель департамента образования Михаил Родиков.

На сегодняшний день подтверждена лишь отставка Гладкова – вице-губернатор сообщил, что написал заявление об увольнении, но причины уточнять не стал.

Выводы об отставке Родикова местная пресса сделала из вчерашнего заявления губернатора Дмитрия Овсянникова, отчитавшего главу департамента образования и пообещавшего в ближайшее время принять кадровое решение.

Общественность тут же отметила, что это решение нужно было принять гораздо раньше.

Возможные отставки широко обсуждают в соцсетях: «С такой скоростью меняются отцы-командиры, что уже и не запоминаешь. Да и нужно ли?» «Хотят из Гладкова сделать крайнего, и, типа, этим все закончится? Не выйдет – в отставку главного манагера!» «Может, пора уже снова сбор подписей за отставку губернатора начинать?»

«Ой, ребята, ну не понимают они нас!!! Не понимают! Мы для них – непокорные индейцы, а они такие все из себя перцы с материка, – резюмировал один из севастопольцев. – А с нами, как с индейцами, нельзя! Мы свою Россию выстрадали и любим ее по-настоящему, как родную Мать!»

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 20.03.18

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