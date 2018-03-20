В Севастополе разгорается «медальный» скандал Пресс-служба губернатора: оперативного комментария не будет

В Севастополе зреет громкий «медальный скандал»: избиратели требуют выдать им обещанные нагрудные знаки и штурмуют избирательные участки. Правительство молчит.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в канун президентских выборов в городе-герое сообщили, что все жители Севастополя, которые примут участие в голосовании 18 марта, получат нагрудные знаки «С Россией навсегда» в память о референдуме в 2014 году. Горожане явились на избирательные участки, однако уже в полдень выяснилось, что «медали» закончились. Севастопольцам пообещали: выдача медалей продолжится 20 марта.

Сегодня севастопольцы чуть ли не штурмом берут избиркомы. Те, по информации местных жителей, «забаррикадировались», так как «медалей нет». Срок выдачи нагрудных знаков вновь перенесен – теперь на 26 марта.

Как сообщил РИА «Новый День» инициатор акции Валерий Медведев, изготовление и раздача нагрудных знаков – полностью общественная идея. «Медали изготавливались на материке, и не все еще сделаны. По мере поступления их будут подвозить и вручать», – сообщил Медведев.

Между тем, городские чиновники не упустили момент, чтобы попиариться на данной акции. Так, 18 марта на официальном сайте правительства города появилось сообщение: «Все избиратели Севастополя получат нагрудные знаки «Участник референдума 2014 года».

А затем отчет: знаки уже вручают.

Стоит отметить, что на этом «помощь» правительства была исчерпана. Кроме того чиновники, по всей видимости, не собираются предпринимать никаких шагов, чтобы хоть как-то повлиять на разгорающийся скандал. В пресс-службе губернатора города Дмитрия Овсянникова РИА «Новый День» заявили, что общественники не обращались за помощью. И перенаправили за более детальным ответом в управление массовых коммуникаций, но здесь решили прикрыться бюрократической уловкой и не отвечать оперативно на поставленный вопрос: «Собирается ли правительство оказать поддержку общественным организациям и приложить усилия для урегулирования конфликта». «Отправьте информационный запрос на почту», – заявила заместитель начальника управления Ирина Зотова.

Общественники более охотно комментируют скандал, который, судя по сообщениям горожан, набирает обороты. При этом севастопольцы отмечают, что это провал именно чиновников.

«Правительство не должно оставаться в стороне. Они должны были разработать четкий порядок выдачи наградных знаков. Общественник не мог без разрешения правительства пойти и раздавать эти медали, его бы просто выдворили. Это полная безответственность, как с точки зрения организации, так и с точки зрения того, что чиновники не могут признать свою вину и ее исправить, – считает соавтор инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова. – Вчера Овсянников заявил, что 20 числа все люди смогут получить эти медали в избиркомах. И что? Где они? Это просто череда провалов. Это явное неуважение к севастопольцам, особенно к старшему поколению – к главным героям русской весны. Теперь они будут вынуждены в третий раз идти по указанным правительством адресам».

Еще одна севастопольская общественница отмечает, скандал является ожидаемой реакцией: «Надо было понимать, что либо давать их всем, либо не давать никому», – рассказала Елена Голубева. Она также предположила, что логичнее было раздать нагрудные знаки тем, кто принимал участие в организации референдума в 2014 году, а не просто пришел на выборы в 2018 году. Сама же Голубева, хоть и являлась непосредственным участником событий Крымской весны, «медаль» не получила.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 20.03.18

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