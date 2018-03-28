Скандал в Севастополе: молодежь «надули» на выборах президента

В Севастополе разгорается очередной скандал, связанный с предвыборными обещаниями горожанам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», севастопольцы возмущены результатами конкурса с дорогими подарками, которые предлагали молодежи города за участие в выборах президента 18 марта.

Напомним, местная ячейка Российского союза молодежи при информационной поддержке правительства провела акцию для севастопольцев в возрасте от 18 до 30 лет. Молодым людям нужно было проголосовать и сфотографироваться с табличкой-хэштегом «Я выбрал президента». Опубликовав эти снимки в социальных сетях, они становились участниками конкурса с перспективой выиграть iPhone-Х, велосипеды, самокаты, гироскутеры и другие призы, которые специально приобрели некие «партнеры проекта».

Акция не вызвала одобрения у общественников города, которые предположили, что ее можно трактовать как покупку голосов за «дорогие игрушки американского производства» и недоверие чиновников к народу.

Тем не менее, многие молодые люди приняли участие в конкурсе. Однако их ждало разочарование – организаторы акции внезапно изменили первоначальные условия, заменив способ определения победителей генератором случайных чисел на жюри. А также добавили параметры оценивания: уникальность, красота и качество фотографии.

«Вы издеваетесь? О какой уникальности может идти речь? Люди приходили на участок, искали волонтера, брали в руки табличку, улыбались и фотографировались! Естественно, все это по-быстрому, чтобы не задерживать других. Тысячи одинаковых фотографий! Почему об изменениях в условиях конкурса не было сказано заранее? Все бы тогда готовились, продумывали образы и делали «качественные и уникальные» фото!», – цитирует Forpost возмущенных жителей города.

Однако реакция горожан ни капли не смутила организаторов конкурса. Жюри, в состав которого вошли руководитель проекта Анастасия Ильченко, председатель региональной ячейки РСМ Мария Гонтарева, ассистент режиссера ТРК «ИКС» Никита Ефимов и фотограф Алина Андреева, не успели определить победителей в заявленные сроки, огласив их только 26 марта. Результаты вызвали шквал критики в адрес организаторов: среди победителей оказались люди, связанные с теми, кто проводил акцию, при этом свои фотографии они публиковали позже нужной даты.

«То есть, любой человек, который бы знал, что можно еще скидывать фотографию вплоть до сегодняшнего дня и рассчитывать на победу, мог бы нанять себе профессионального фотографа за 2 тысячи рублей, отфотошопить ее до неузнаваемости и выиграть. Это несправедливо. Мы с пылу с жару выкладывали с участков, а они спокойно отфоткались и дома обработали. Почему нет?», – цитирует «Слуга народа» участницу конкурса – студентку Анну Пронину, предложившую пересмотреть итоги конкурса.

Тем временем в правительстве Севастополя отстраняются от конкурса, перекладывая всю ответственность за его провал на ячейку РСМ и подчеркивая, что это была инициатива общественников. А в главном отделении организации пообещали провести проверку, также обозначив конкурс как местную задумку.

«Они (местная ячейка РСМ – прим. «НД») должны были предоставить положение о конкурсе и этому положению следовать, а если они ему не следовали и нарушали его, то это ответственность региональной организации. Мы сейчас будем разбираться и все, что от нас зависит, попробуем сделать», – приводит издание заявление представителя РСМ.

Как уже сообщал «Новый День», это не единственный скандал в Севастополе связанный с выборами президента. Так, всем пришедшим на избирательные участки пообещали выдавать нагрудные знаки «С Россией навсегда» в память о референдуме 2014 года. Однако «медали» закончились и их выдачу перенесли. При этом списки получивших знаки не составлялись, а сами «медали» начали выставляться на продажу в интернете.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 28.03.18

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