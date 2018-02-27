Патриотизм побоку: молодежь Севастополя заманивают на выборы президента РФ «американскими игрушками»

Акция по заманиванию севастопольской молодежи на избирательные участки при помощи конкурса с дорогими подарками не вызвала одобрения у общественности города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурс проводит местная ячейка Российского союза молодежи. Информация о нем была размещена в новостном разделе официального сайта правительства Севастополя. Также поддержку акции оказал государственный телеканал «ИКС», выпустивший тематический видеосюжет.

По информации авторов проекта, в конкурсе могут участвовать только севастопольцы в возрасте от 18 до 30 лет: молодым людям нужно проголосовать и сфотографироваться с табличкой-хэштегом «Я выбрал президента». Фотографии необходимо опубликовать на своих страничках в социальных сетях, победители будут определены случайным образом. Среди призов – iPhone-Х, велосипеды, самокаты, гироскутеры, которые для акции приобрели некие «партнеры проекта».

«Я прекрасно понимаю, что должны быть какие-то мероприятия для того, чтобы напоминать молодым людям о важном праве, которое закреплено Конституцией – избирать и быть избранным. Но объявлять в российском Севастополе призом американский iPhone – это, по меньшей мере, означает давать козыри нашим оппонентам, несогласным с нашим политическим выбором», – заявила РИА «Новый День» соавтор инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова. Общественница уверена, что это может послужить поводом для враждебно настроенных к России иностранных СМИ писать различные «провокационные гадости и глупости».

Властям Севастополя следовало бы задуматься, перед тем как оказывать поддержку такому проекту, учитывая, что перед выборами президента России, за происходящим в регионе следят во всем мире, считает Дронова: «Если и делать акции по привлечению молодежи на избирательные участки, то они должны соответствовать духу нашего города, не унижать достоинство избирателей и авторитет Севастополя в глазах мировой общественности, и не давать лишнего повода нашим недругам «поплясать» на последствиях неумных действий руководства города».

По словам общественницы, если бы в качестве призов разыгрывались фотоальбомы о Севастополе, сертификаты на обучение или другие полезные подарки, акция воспринималась бы совершенно иначе. А учитывая, что авторы проекта, по сути, «покупают голоса молодежи за очень дорогую игрушку американского производства», производитель которой к тому же наложил санкции на Крым и Севастополь, у общественников возникли вопросы к местным чиновникам. Один из которых касается доверия власти к жителям города.

«Прибегать к подобным манкам в русском Севастополе – это значит полностью не верить в молодых жителей города. Которые четыре года назад, 23-го февраля 2014 года, стояли на площади Нахимова и громко заявляли о своем выборе в пользу России, и плакали, когда 18 марта в Кремле был подписан документ о принятии Севастополя в качестве нового субъекта Российской Федерации», – считает Ольга Дронова.

Она подчеркнула, что, по ее мнению, возможность проголосовать на первых в Севастополе президентских выборах и так станет честью для севастопольцев, позволив обозначить свою гражданскую позицию. А подобные акции позволяют заподозрить в меркантильности любого молодого человека, пришедшего на выборы.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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