На Украине осудили срыв выборов президента России

Срыв выборов президента РФ на Украине не принес «Незалежной» никаких дивидендов, зато значительно понизил рейтинг страны на мировой арене. Об этом завил украинский политический эксперт Валентин Гладких.

Как уже сообщал «Новый День», в ряде украинских городов представители полиции и радикалы заблокировали избирательные участки и не дали российским гражданам проголосовать. «Я понимаю, если бы такая позиция украинкой власти могла как-то повлиять на результаты волеизъявления русского народа. Но могу со всей ответственностью сказать, что единственное, на что повлиял вчерашний перфоманс в Киеве, – это на восприятие украинского государства и украинской власти как не совсем адекватных, – заявил Гладких. –

Чем в полной мере воспользовались уже вчера: Путин сделал заявление что да, какие-то там клоуны не позволили нам провести выборы… Ну, ничего, мы на них не обижаемся… И тому подобное.

Но проблема не в Путине – его точка зрения нам всем известна. Но есть еще международное сообщество, международные соглашения, согласно которым государства берут на себя определенные обязательства...

Если мы действительно такие дерзкие, все четко просчитали, то давайте двигаться в направлении разрыва дипотношений, давайте высылать дипломатов, закрывать консульские отделы. Тогда бы это было логично и прогнозируемо, в границах правового поля, определенного международными нормами. А мы таким образом просто демонстрируем полное пренебрежение нормами международного права… Это просто абсурдно. И выглядит очень некрасиво. Нехорошо…

И главное – это было нецелесообразно, потому что не дало никаких результатов, кроме негативного – в который раз враги Украины получили возможность показать всему миру – смотрите, что тут творится: государство практически отсутствует, пренебрегают всеми нормами и законами.

Но печальнее всего – это не принесло никакого позитивного результата. Ну, ладно, если бы в результате этого Путин проиграл, потому что ему не хватило 600 голосов россиян, стоящих на консульском учете в Киеве: они не смогли проголосовать, и Путин проиграл. В этом был бы какой-то смысл. Но в ом, что произошло, никакой целесообразности нет».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 20.03.18

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