У «Газпрома» забрали все деньги, находившиеся на Украине

Украина забрала у корпорации «Газпром» все деньги, находившиеся на территории страны. Об этом завил министр юстиции Украины Павел Петренко.

Как уже сообщал«Новый День», в начале марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская газовая монополия приступает к расторжению всех ранее заключенных с Украиной контрактов, включая транзит газа европейским потребителям через территорию «Незалежной».

Решение стало ответом на постановление Стокгольмского арбитража, который тремя днями ранее обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиардов долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу российской компании суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов. «Мы уже изъяли часть средств – все, что было у «Газпрома» на территории Украины, было описано, арестовано и изъято в государственный бюджет, – заявил Петренко. – Это более 100 миллионов гривен (около 4 млн долларов)».

«Незалежная», помимо денег по решению суда, намерена взыскать с «Газпрома» еще 6 млрд долларов в качестве штрафа.

По словам Петренко, Киев намерен изъять все активы российской корпорации не только внутри страны, но и на территории зарубежных партнеров.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 21.03.18

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