Зима vs весна: в Крыму портится погода

На Крым надвигаются циклоны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на полуострове объявлено штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди и будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 25 метров в секунду.

«У нас будет очень неустойчивый характер погоды: над Средиземным морем постоянно образуются циклоны, которые выходят на территорию Крыма. Сегодня будет прохладно, ночью над Черным морем образуется новый циклон, он принесет сильные осадки в виде дождя и снега. В четверг без осадков, днем от 0…+5 градусов. В пятницу ожидается выход очередного циклона, который принесет потепление: до +5…+10 градусов тепла днем», – рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

В выходные дни на полуострове будет сухо, температура воздуха днем +5…+10 градусов, +1…+6 градусов ночью.

Симфероопль, Анастасия Зук

Симфероопль. Другие новости 21.03.18

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