Непогода оставила Крым без света

Из-за непогоды повреждены линии электропередач почти в 40 населенных пунктах Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за дождя, грозы и сильного ветра на полуострове зафиксированы массовые аварийные отключения в распределительных сетях «Крымэнерго». Были обесточены жители Симферопольского, Красногвардейского, Белогорского, Бахчисарайского, Первомайского и Ленинского районов. Частично остались без света жители Алушты, Сак и Симферополя. На данный момент в некоторых пострадавших населенных пунктах электроснабжение восстановлено, в других – ведутся ремонтно-восстановительные работы и поиск повреждений.

Отметим, что непогода разбушевалась не только в Крыму, но и в Севастополе. Здесь последствия непогоды пришлось устранять сотрудникам МЧС: ветер повалил четыре дерева.

Напомним, сегодня на полуострове действует штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди, будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 25 метров в секунду. Из-за непогоды Керченская паромная переправа работает с перебоями.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 21.03.18

«Это надо делать аккуратно»: Лукашенко советует Киеву похитрее украинизировать русских. / Под Севастополем нашли останки защитников города времен ВОВ. / В Севастополе стали чаще умирать от рака. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»